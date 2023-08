Ventimila euro per iniziative sociali, sportive e di animazione culturale. Il Comune di Barrali ha approvato il programma finanziato con un contributo dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, Spettacolo e Sport.

Per l’attuazione del programma, l’amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione di associazioni e comitati spontanei presenti nel Comune di Barrali.

Sette gli eventi in cartellone che animeranno il centro della Trexenta in questi ultimi mesi del 2023: la XXVI Sagra degli Ortaggi (26 agosto) organizzata dalla Pro Loco, la Festa di San Gemiliano (2-3 settembre) a cura del Comitato spontaneo e della Pro Loco, la tappa barralese di Suoni Divini, manifestazione promossa dall’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano prevista per il prossimo autunno, il Natale barralese curato dalle Acli Girasole e il torneo di calcetto organizzato dalla Polisportiva Santa Lucia.

Tra gli eventi finanziati anche il motoraduno Barraikers che si è tenuto a fine giugno.

© Riproduzione riservata