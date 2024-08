Incidente stradale sulla provinciale Barrali-Pimentel. Due le auto coinvolte con una persona finita in ospedale in codice rosso per dinamica.

Le sue condizioni sono apparse meno gravi in ospedale con codice diventato giallo. Illeso il conducente dell'altro mezzo.

All'origine dello scontro frontale ci sarebbe una invasione di corsia. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Dolianova.

