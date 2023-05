I Carabinieri della Stazione di Barrali, unitamente ai colleghi di Donori e ad altro personale della Compagnia di Dolianova, hanno effettuato un servizio coordinato di contrasto agli illeciti in materia ambientale in un'area segnalata come discarica abusiva dai Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Elmas.

Un 67enne del luogo, amministratore unico di un'azienda agricola, è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti non autorizzata e gestione di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione.

Nell’azienda sono stati trovati diversi cumuli di residui derivanti da combustione di rifiuti di vario genere. C’erano anche e in stato di completo abbandono otto veicoli non bonificati a norma di legge, i cui intestatari saranno sanzionati per omessa consegna delle auto ad un centro di raccolta autorizzato.

Le operazioni di bonifica saranno a carico del 67enne.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata