Al via a Barrali la riqualificazione degli impianti sportivi. Il Comune ha ottenuto 300mila euro dai fondi del Pnrr per la realizzazione di un campo da calcetto in erba sintetica con annessi spogliatoi e biglietteria.

Si tratta del primo stralcio di un progetto più ampio di 2,2 milioni di euro per la riqualificazione complessiva del polo sportivo del paese, messo a punto da un raggruppamento temporaneo di professionisti. Il progetto prevede la posa di un manto sintetico nel campo da calcio, la realizzazione di una nuova pista d’atletica, di una tribuna spettatori e di un’area parcheggi oltre all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione con nuove tecnologie che garantiscono un abbattimento dei costi in bolletta.

Per ora si procederà alla realizzazione del campo da calcetto. Il vincitore dell’appalto, l’impresa Lilliu di Uta, avrà cinque mesi di tempo per ultimare le opere dalla data di consegna dei lavori.

