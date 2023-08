Arrivano anche decine di rotoballe, donate da Coldiretti, per aiutare Stefano Pili, l'imprenditore agricolo di Villaspeciosa che due settimane fa ha visto andare in fumo la sua azienda, distrutta da un incendio.

La "paradura" è stata lanciata dal sindaco del paese, Gianluca Melis. E l’adesione è stata massiccia.

Tanti hanno effettuato delle donazioni in contanti attraverso una piattaforma specializzata, per arrivare alla cifra di 15 mila euro, necessaria per far risollevare Pili.

Un anziano di Ferrara, invece, colpito dalla vicenda, ha spedito al Comune una banconota da 50 euro accompagnata da una toccante lettera.

