È stata arrestata la donna che, alle prime luci dell'alba di stamattina a Maracalagonis, avrebbe accoltellato il marito al termine di una lite familiare. Il reato è quello di tentato omicidio, con la cinquantaquattrenne che è stata portata all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Al termine della degenza sarà trasferita in carcere a Uta.

L'intervento dei carabinieri è avvenuto stamattina attorno alle 5, a seguito di alcune chiamate al 112. L'aggressione sarebbe successa in casa: secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, svolti dai militari, la cinquantaquattrenne avrebbe colpito più volte il marito convivente al termine di una violenta lite familiare. Per la vittima, un disoccupato di 61 anni, lesioni multiple all'addome, alla schiena e agli arti superiori e inferiori.

Si è reso necessario l'intervento del personale del 118, con il trasporto d'urgenza in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Il ferito è tuttora in pericolo di vita, ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. A segnalare le sue condizioni sono stati alcuni residenti di Maracalagonis, che lo hanno notato per strada insanguinato e in evidente stato di sofferenza mentre chiedeva aiuto.

I carabinieri hanno recuperato l'arma utilizzata: si tratta di un coltello da cucina, messo sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

(Unioneonline)

