Indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento di un'auto completamente distrutta sulla 554 bis al bivio di Santu Lianu in territorio di Quartu.

Non si sarebbe riusciti ancora a risalire al nome del proprietario. Finora ai carabinieri non sarebbe stata presentata alcuna denuncia: un'indagine che comunque va avanti per chiarire l'accaduto.

L'auto sarebbe stata incendiata durante la notte. Stamattina qualcuno ha avvertito i militari della presenza della carcassa: immediato il sopralluogo e l'avvio delle indagini. Della macchina non è rimasto nulla se non le lamiere incenerite.

© Riproduzione riservata