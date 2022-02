Incidente stradale in serata nel centro abitato di Selargius: un motociclista di 55 anni, cagliaritano, è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. All'origine di quanto accaduto poco prima delle 19 all’altezza di un incrocio della via Custoza, lo scontro fra la moto e un'auto, col conducente di quest'ultimo mezzo rimasto illeso. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius che ha ricostruito la dinamica. I due mezzi sono entrati in collisione per cause in via di chiarimento.

Il centauro è finito a terra, restando dolorante. Immediato l’allarme con l’arrivo di una unità medicalizzata del 118. Il ferito ha ricevuto le prime cure sul posto, quindi è stato adagiato sull’ambulanza e trasportato in ospedale in codice rosso. L’uomo è stato ricoverato per diverse ferite: la prognosi è legata agli accertamenti clinici che sono in corso. Il conducente della Passat, come detto, è rimasto praticamente illeso.

