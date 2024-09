Pauroso scontro fra un’auto e una moto, nella notte tra venerdì e sabato, a Villasor. Ad avere la peggio è stato il centauro che era in sella alla due ruote, rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri, intervenuti sul posto dopo l’allarme assieme ai colleghi della Stazione di Samatzai e al personale del 118, una Panda guidata da una 20enne di Serramanna non avrebbe dato la precedenza all’incrocio fra via Matta e via Marco Polo, andando a colpire così una moto Bmw.

Come detto, il conducente della moto, un 36enne di Villasor, ha avuto serie conseguenze ed è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Illesa, invece, la giovane al volante dell’auto.

I militari, dopo aver effettuato i rilievi, proseguono gli accertamenti sull’accaduto.

(Unioneonline)

