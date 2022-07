Auto in fiamme nella via Rembrandt a Quartu. È successo durante la notte: il fuoco ha aggredito una Opel Astra distruggendola.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito e i residenti. Immediato l'arrivo dei Vigili del fuoco mentre la Centrale operativa dei carabinieri di Quartu ha inviato un equipaggio del Nucleo radiomobile. Il rogo è stato circoscritto e domato, la macchina è rimasta comunque distrutta.

Sono poi iniziate le indagini. Durante il sopralluogo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile ma non si esclude il dolo. Sotto esame anche le immagini di una telecamera piazzata nella stessa via Rembrandt. I carabinieri stanno cercando di risalire al proprietario del mezzo.

