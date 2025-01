L’appuntamento è alle 9 nel parco artistico “Gianni Argiolas” al km 17,2 della statale 387. Atleti provenienti da tutta la Sardegna saranno a Dolianova per partecipare alla Coppa Epifania, organizzata dal G.S. Atletica Dolianova in collaborazione con la Fidal, una delle gare podistiche più longeve della Sardegna giunta quest’anno alla 47^ edizione.

Alla corsa campestre potranno iscriversi atleti ed atlete delle categorie esordienti, ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e, junior, promesse, senior e master. Il circuito, lungo un km, si snoderà all’interno del parco artistico su un fondo sterrato in perfette condizioni, ideale per i campionati di cross.

L’edizione di quest’anno riserverà grande attenzione all’ambiente e alla cultura del riciclo. All’interno del parco sarà istituito un centro di raccolta per le scarpe da running usate (dal numero 35 in su) ma ancora in buone condizioni, che saranno inviate a una Onlus per essere poi spedite in Kenya per consentire a tanti ragazzi di poter praticare sport con le attrezzature adatte. Gli organizzatori doneranno inoltre alla struttura che li ospita una dozzina di piante di ulivo che andranno a sostituire i pini ormai malati.

