Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio ed evitare che i pazienti rimangano scoperti in caso di necessità. È l’obiettivo del Gruppo-Rete del Parteolla costituito da otto medici di base per far fronte alle difficoltà del sistema sanitario territoriale.

Ne fanno parte Pierangela Cogoni, Paolo Floris, Eloisa Lecca, Mario Mereu, Teresina Mura, Daniela Perra, Anna Elisabetta Pischedda e Marco Maria Zuddas.

L’ambito di riferimento comprende quattro paesi: Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis, quest’ultimo in attesa però delle nomina del nuovo medico che dovrà sostituire la dott.ssa Mariangela Pedditzi appena andata in pensione.

I medici della Rete potranno avere libero accesso alle cartelle cliniche di tutti i pazienti in carico e, all’occorrenza, prescrivere farmaci ed esami. Il ricorso a un medico diverso da quello di fiducia sarà comunque possibile solo in casi urgenti. Il problema permane per i pazienti attualmente senza medico o in carico a professionisti esterni alla Rete per i quali c’è il divieto di prescrivere ricette rosa o dematerializzate. «Nessun paziente che abbia un’urgenza verrà comunque lasciato a terra – assicura il coordinatore della Rete Marco Maria Zuddas – tutti verranno visitati e assistiti».

