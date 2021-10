E’ tornato a casa all’alba e ha sopreso la fidanzata con un altro uomo. Per questo è andato su tutte le furie, aggredendo entrambi. Ora rischia una denuncia.

La vicenda è accaduta ad Assemini e ha visto protagonisti una 25enne, il compagno di 27 anni e altro giovane.

Secondo quando ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto dopo l’allarme, il 27enne, dopo aver sorpreso la compagna con l’amante, si è scagliato contro il “rivale”, tirando anche un pugno contro una vetrata, mandandola in frantumi. Una scheggia di vetro ha colpito la ragazza, che è rimasta ferita. Dopo l’intervento di carabinieri e 118, la giovane è stata portata in ospedale per essere medicata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’amante si è invece allontanato prima dell’arrivo degli uomini dell’Arma.

Come detto, il 27enne potrebbe essere segnalato alla Procura della Repubblica per aggressione.

Sempre ad Assemini qualche ora prima un 43enne era stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, perché sorpreso dai militari mentre prendeva a calci la portiera dell'auto a bordo della quale si erano rifugiati la moglie e il figlio Per l'uomo, oltre alla denuncia, è scattato il provvedimento di allontanamento.

