Notte di violenza e sangue ad Assemini con due persone ferite in modo grave al termine di una rissa finita a coltellate.

Sono intervenute le ambulanze che hanno trasportato i due feriti al Brotzu per dei traumi importanti e per delle lesioni provocate dai fendenti. Entrambi sono arrivati al pronto soccorso con assegnato un codice rosso. Le loro condizioni sono gravi.

Su quanto accaduto in via Tevere sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione di Assemini.

Alla rissa hanno partecipato altre persone. Una è stata portata in caserma dai militari e sono in corso le indagini per identificare altri giovani e per capire cosa abbia causato la rissa finita nel sangue.

© Riproduzione riservata