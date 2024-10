La società E-distribuzione ha comunicato che nella giornata odierna verrà interrotta la fornitura di energia elettrica dalle 9 alle 16 in alcune zone del Comune di Assemini. In particolare saranno interessati alcuni tratti delle vie Tevere, Cagliari, Dei Mille, Garibaldi, Isonzo, Calatafimi, Arno e Cesare Battisti. L’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.

