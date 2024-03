Celebrazioni pasquali in vista anche ad Assemini. Il comandante del corpo di Polizia locale Giovanni Carboni dispone i divieti di circolazione e sosta per consentire le manifestazioni religiose organizzate dal parroco don Paolo Sanna.

Venerdì 22 ci sarà la Via Crucis per le strade del paese: partenza alle ore 19 nella parrocchia di San Pietro per poi proseguire per le vie Oberdan, piazza Martiri, Principe di Piemonte, San Giovanni, Trento, Tevere, Garibaldi, Trieste, IV Novembre, Catania, Bainsizza, piazza Don Bosco, Bainsizza, Trieste e rientrare in parrocchia.

Domenica 24, dalle ore 9.30, si celebreranno messa e benedizione delle Palme in piazza Santa Lucia e processione con arrivo in piazza San Pietro.

Venerdì 29 sarà la volta della processione del Venerdì santo: partenza alle ore 20.30 seguendo lo stesso percorso della via Crucis. Infine, domenica 31, si terrà la processione de S’Incontru con partenza in piazza San Pietro.

