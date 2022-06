Assemini non ha più il suo sindaco. Sabrina Licheri (M5S) si è dimessa quando mancava un anno alla scadenza naturale del mandato. E questa decisione mette fine a nove anni (i primi 5 con Mario Puddu) di dominio dei Cinquestelle.

“La nostra amministrazione non ha più la forza numerica necessaria per portare a compimento il mandato che dovrebbe concludersi in maniera naturale a giugno 2023 - scrive Licheri sul suo profilo Facebook - cinque consiglieri di maggioranza hanno deciso di voltare le spalle alla maggioranza, di tradire il loro mandato, avviando una crisi politica in sede di approvazione del bilancio comunale, bloccando ogni progetto in attesa di risorse". Ora ha venti giorni di tempo per riflettere ma pare che difficilmente ci ripenserà.

“Ulteriori sforzi per avere la forza numerica necessaria – spiega - non sarebbero compatibili con i nostri principi, valori, con la nostra coerenza e con il nostro modo di intendere e fare politica. Per questo, per il rispetto e per il bene che vogliamo al nostro paese, facciamo un passo indietro".

Assemini è stato il primo Comune amministrato dal Movimento 5 Stelle in Sardegna, tra i primi in Italia. Poi ci sono stati Porto Torres e Carbonia, ora però entrambi governati da altre forze politiche.

