Nessuno si era accorto dell'auto in fiamme finché non è esploso il primo pneumatico intorno alle 22. A quel punto i residenti di via Bari, una breve via molto tranquilla del quartiere di Santa Lucia, ad Assemini, hanno dato l'allarme e chiamato i Vigili del Fuoco, ma l'auto, una Smart, ormai era avvolta dalle fiamme.

La preoccupazione in attesa dell'arrivo dei pompieri era tutta per la piccola casetta in legno a un metro di distanza dall'auto. Solo l'intervento del proprietario dell'appartamento al piano terra che ha bagnato la casetta, ha scongiurato il diffondersi delle fiamme.

Non ci sono feriti e l'auto non risulta rubata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari e i Carabinieri del nucleo radio mobile di Cagliari, non è chiara l'origine delle fiamme.

