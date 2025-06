"Aspettando Santa Maria di Uta 2025": la festa inizia domani e prosegue sino al 5 luglio. Domani dalle 20 : Spettacoli di Reagetton fitness e il gruppo Cavalli acoustic live. Sabato dalle 20 "sagra del maiale" e il Dj set. Il primo weekend si chiuderà domenica dalle 18 con lo spettacolo per i bimbi con Lillo e a seguire il dj set. Il 2 luglio dalle 20 "Ballade, Ballade Boys". Il 3 spazio al coro dei bimbi dedicato a Mariele Ventre e il piccolo coro di San Sperate. Il 4 serata con la musica di Dj Robina e il live cooking " Pizza Love" con la Pizza napoletana. Gli eventi termineranno il 5 con la festa della birra "Ichnos beer fest" e altri birrifici.

Per il sindaco Giacomo Porcu «gli spettacoli e la zona ricettiva si svolgeranno nel Parco di Santa Maria nel piazzale antistante al nuovo infopoint. La cornice del Santuario e le belle serata estive faranno il resto, un bel modo per sostenere il comitato. Un'anteprima importante della grande festa di Santa Maria». Il presidente del comitato Filippo Tuveri: «Siamo felici dell'incarico in quest'anno giubilare. Cercheremo di dare il massimo per far sì che la nostra Santa sia festeggiata nel miglior modo possibile. Anche i nostri concittadini, e non, possano partecipare a questo evento».

Come da tradizione, si è pensato di organizzare l'evento, che sarà in programma in queste calde serate estive, con eventi musicali dal vivo, intrattenimento per i più piccoli, serate dedicate alla scoperta di antiche ricette sarde e anche all'insegna della birra artigianale sarda.

A settembre con grandi artisti locali, nazionali e internazionali come Noemi, i Tazenda, Ignazio Deligia e i Creedence Clearwater Revived, oltre alla musica dello spettacolo nostalgia anni 90.

