Riaperta da oggi e sino al 20 settembre la caserma dei carabinieri di Flumini di Quartu. L'obiettivo è quello di assicurare il più possibile una estate tranquilla a residenti, villeggianti e turisti che affolleranno la costa quartese. La caserma di Flumini dipende dalla Compagnia di Quartu. Oggi all'apertura era presente il comandante della stessa Compagnia, maggiore Valerio Cadeddu. La caserma è stata aperta nella via Liguria in uno stabile concesso, come avviene da anni, dal Comune in comodato d'uso gratuito all'Arma.

“Con l'Arma dei carabinieri – ha detto il sindaco Graziano Milia – ci sono ottimi rapporti di collaborazione. Per riattare il fabbricato abbiamo speso 45mila euro. Altri 250 ne spenderemo da fine settembre per adeguare il fabbricato ad una vera caserma con l'obiettivo di favorirne l'apertura per quasi tutto l'anno". “Una presenza importante, fortissimamente voluta per stare sempre più vicino al cittadino – ha aggiunto il vice sindaco di Quartu, Tore Sanna -. Per crescere c’è anche bisogno di sicurezza: il Comune ha deciso di fare la sua parte in questo contesto, mettendo a disposizione la sede di via Liguria per gli uffici e gli alloggi dei carabinieri”.

Il Margine rosso, Flumini e Capitana sono le località più vicine alla caserma che ha uomini e mezzi per muoversi sul territorio. Il comandante della Stazione è il maresciallo Felice Covone.

