Andrea Pisanu e Ariana Perdisci hanno vinto il Gran premio ciclistico Città di Elmas, organizzato da Gino Mameli, con il patrocinio del Comune. Oltre 40 partenti con i migliori corridori della Sardegna e con la partecipazione anche di un corridore olandese. La gara si è svolta su un circuito di 1800 metri da ripetersi 20 volte. Il via è stato dato dalla sindaca di Elmas Maria Laura Orrù. Grande battaglia dai primi giri: dopo tre giri di studio prendono il largo Andrea Pisanu del team Manca di Ittiri e Umberto Parente della S.C Cagliari. I due corridori di comune accordo, con cambi regolari acquisiscono vantaggio nei confronti del gruppo controllato da Piras, Orlando Pitzanti, Demurtas, Massenti, e Lampis.

Dopo qualche giro altri Lampis e Massenti escono dal gruppo e vanno all’inseguimento dei due fuggitivi riuscendo a riprenderli . Si forma un quartetto in testa con Pisani, Parente, Lampis e Massenti. Questi ultimi due però perdono poi terreno e vengono riassorbiti dal gruppo di Piras, Pitzianti e Demurtas. Il gruppo più numeroso viaggia con un ritardo di 30 secondi. Giro dopo giro, Pisano e Parente, continuano la loro marcia fino all’arrivo: non vengono più ripresi col gruppo di Piras che ha un ritardo di appena 11 secondi mentre il gruppo più numeroso viene doppiato. In volata Pisanu batte Parente. Terzo Pitzianti.

Ordine d’arrivo

1° Andrea Pisanu – ciclo Club A. Manca Ittiri

2° Umberto Parente – s.C. Cagliari

3° Orlando Pitzanti – Sestu Bike

4° Paolo Massenti – bike tour 4 mori

5° Giuseppe Lampis - Donori Bike

6° Eros Piras - Donori bike

7° Lorenzo Demurtas S. C. Cagliari

8° Virgilio Ortu MTB Monastir

9° Omar Vargiu – SBS

10° Giuseppino Lizzeri

Categoria Femminile

1° Ariana Perdisci Sestu Bike

2° Lucia Muscas Sestu Bike

3° Sara Muscas Sestu Bike

4° Michela Manunza Sestu Bike

5° samuela Cappon MTB Monastir



