Non cessa l'allarme per le perdite di gas a Monserrato, la società distributrice è intervenuta durante la notte allertata da Polizia Locale e Vigili del Fuoco: necessaria la sostituzione di una valvola.

Era ancora forte la paura in tutta la città dopo la fiammata che qualche giorno fa ha ustionato un ragazzo in una mansarda di via del Redentore, un incidente causato da una perdita di gas che dal sottosuolo si è propagata fino al bagno dell’abitazione occupata dal giovane. Così, dalla mattinata di ieri, erano state numerose le chiamate dei cittadini preoccupati verso la centrale operativa della Polizia Locale per segnalare il forte odore di gas. Immediati i controlli delle pattuglie dei vigili che, coordinati dal comandante Massimiliano Zurru, hanno perlustrato la zona. Una volta accertato la reale presenza del forte odore è scattata l’emergenza vera e propria con l’immediata comunicazione al comando dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con una squadra, e alla società che gestisce la distribuzione in città mentre la Polizia Locale ha interdetto il traffico veicolare e pedonale in tutta la strada.

Sul posto anche il sindaco Tomaso Locci: "Siamo in Via Caracalla a seguire l'intervento di verifica dei Vigili del Fuoco e delle ditte specializzate. La fuga di gas dovrebbe essere stata individuata e si sta procedendo al ripristino. Attendiamo la conclusione delle ispezioni e dei lavori", ha scritto il primo cittadino sui social. I lavori si sono protratti per tutta la notte e la strada è stata riaperta alle prime luci dell’alba: "Si è trattato di una perdita che ha interessato una condotta che passa sotto il manto stradale della via Porto Botte”, ha spiegato il comandante della Polizia Locale Massimiliano Zurru, “abbiamo interdetto il traffico per questioni di sicurezza non appena ci siamo resi conto dell’effettivo odore caratteristico del gas, e fino alla cessazione dell’emergenza. Riapertura che è stata consentita nella prima mattinata, non appena sono stati ultimati lavori dei tecnici, e che ci ha concesso di non bloccare ulteriormente uno snodo importantissimo per la viabilità cittadina”.

Resta comunque grande l’allarme nella città, ancora scossa per quanto occorso appena una settimana fa in via del Redentore, che si è trovata a gestire una nuova emergenza legata alle perdite di gas

© Riproduzione riservata