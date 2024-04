Il 25 aprile, festa della Liberazione, sarà per “Il crogiuolo” una giornata particolarmente densa e ricca di emozionanti appuntamenti. All’orto giardino “Mariposa de cardu”, il centro d’intervento tetarale in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, andrà in scena lo spettacolo “Thalassaki” della compagnia Cajka diretta da Barbara Usai.

Alle 17, l'attore Daniel Dwerryhouse, diretto dal regista Francesco Origo, nelle vesti di custode del Giardino dell’Eden, accompagnerà un gruppo di spettatori in un affascinante viaggio letterario in cui svelerà il diario segreto di una donna unica e leggendaria: Eva.

Lo spettacolo è liberamente tratto da “Il diario di Eva” dove il più dissacrante e anticonformista fra gli autori americani, Mark Twain, disegna una storia d’amore umana e divina, la prima storia d’amore, una storia che si svolge nel paradiso terrestre, ma che trascura completamente l’aspetto religioso per scrutare quello umano. Le vie in terra battuta e paglia dell'orto, invece, saranno impreziosite da un itinerario pittorico dell’artista Maria Teresa Fadda. Verrà esposta una selezione di opere tratte dalla sua collezione "Gli inafferrabili", un viaggio naturalistico che l'artista compie nel tentativo di riappacificare l'uomo con gli animali, ponendosi su un piano di umile osservazione e celebrazione della loro bellezza. “Il crogiuolo”, inoltre, in collaborazione con l'Anpi provinciale di Cagliari e la sezione “Pina Brizzi” di Quartucciu, in preparazione del corteo del 25 aprile a Cagliari, sta cercando le adesioni per dare vita a un coro di bambine e bambine che potranno esibirsi nei canti della resistenza durante la manifestazione nel capoluogo sardo.

© Riproduzione riservata