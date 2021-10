Allarme a Sestu, per un incendio divampato nei pressi dell'ex strada statale 131, nella zona di "Sa Cantonera".

Le fiamme si sono sviluppate in un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un'attività commerciale.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute due squadre di pronto intervento dalla sede centrale, con in supporto un’autoscala ed un carro per autorespiratori.

All'arrivo sul posto gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'area e con l'ausilio dell’autoscala. Quindi sono iniziate le operazione di estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza della zona.

Avviati poi gli accertamenti per chiarire l’origine del fuoco, forse innescato da problemi di natura elettrica.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata