Le Saline Conti Vecchi, mix tra natura e archeologia industriale alle porte di Cagliari, aprono le loro porte per una due giorni dedicata alla riscoperta del territorio di cui fanno parte.

Il 27 e 28 maggio arriva “Alla scoperta dei circondari”, l’evento organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) che valorizza il sito di Macchiareddu (Assemini). Ad attendere i visitatori, una selezione di percorsi, scorci e realtà da scoprire grazie a un team di guide esperte che spiegheranno la storia e i luoghi dell’oro bianco.

Per rendere omaggio a tradizioni, gastronomia e artigianato tipico del posto sono previste anche degustazioni e approfondimenti culturali, dentro e fuori dai Beni FAI selezionati per ospitare l’evento. Alle 16 è previsto l’appuntamento con una passeggiata naturalistica tra i ruderi del Villaggio Macchiareddu, voluto negli anni '20 dall'Ing. Luigi Conti Vecchi per ospitare la "comunità del sale", e Porto San Pietro, in compagnia di Vania Statzu, Vicepresidente di MEDSEA Foundation. In calendario anche le visite nel sito produttivo a bordo di un trenino e quelle in autonomia negli edifici storici delle Saline, ripristinati dal FAI e riportati al loro aspetto originale, così come negli anni ‘30.

Domenica il tour guidato si arricchirà della testimonianza degli anziani ex-lavoratori del sale che racconteranno la loro esperienza e come sono cambiate le saline negli anni. Il piazzale delle Saline inoltre si popolerà di numerose attività promosse da eccellenze locali, tra cui la dimostrazione delle tecniche utilizzate per la lavorazione del gioiello sardo, esposizioni e laboratori (i presenti potranno cimentarsi nella lavorazione della filigrana) a cura dell’orafa filigranista Giuliana Chiello. A curare gli allestimenti anche Marcello Muru, direttore artistico della Fiera di Mogoro. Sarà possibile inoltre scoprire l’arte del cucito sardo con le sorelle Garau e quella della preparazione della panada, eccellenza della tradizione gastronomica di Assemini.

