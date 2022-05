Alla guida di un’auto e in stato di ebbrezza si è schiantato contro una macchina parcheggiata e si è ribaltato. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza a Ussana in via Puddu. Il 48enne di Donori è stato sottoposto ad accertamento etilometrico al quale è risultato positivo con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro, quindi oltre il triplo del limite massimo consentito.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri di Dolianova e la patente gli è stata ritirata. La macchina, invece, è stata sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

