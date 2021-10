Alle 11 del mattino è stato fermato dai carabinieri a San Vito ed è risultato positivo all’alcoltest.

Guai per un 43enne che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo era alla guida di una Citroen C3 quando è incappato in un posto di controllo allestito dai militari. Sottoposto all’accertamento etilometrico, è emerso un tasso alcolemico di molto superiore al limite consentito.

La macchina è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre si procede per il ritiro della patente.

