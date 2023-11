Saranno i medici di base del “Gruppo Rete Parteolla” ad assicurare la campagna vaccinale contro l’influenza di stagione a Dolianova, Serdiana, Donori e Soleminis. L’iniziativa, unica in Sardegna, è stata presentata questa mattina nel centro polifunzionale di Su Cuccureddu dai sindaci e dai medici coinvolti.

Assente, in aperta polemica con la Asl di Cagliari, il sindaco di Soleminis Fedele La Delfa che da mesi lamenta l’assenza dell’assistenza sanitaria primaria nel suo paese. «Plaudo con sincerità a questa iniziativa che reputo meritoria ma insufficiente – scrive La Delfa sul sito ufficiale del Comune - non è l’operato dei medici ad essere messo in discussione quanto, piuttosto, la colpevole inerzia dell’Azienda Sanitaria Regionale che, dopo avere scippato a Soleminis il suo unico medico di Medicina Generale (oltreché il pediatra di libera scelta), per assegnarlo incomprensibilmente a Serdiana, rende il conto di una strategia pregiudizievole e miope, che isola il nostro piccolo centro, rimasto sguarnito dell’assistenza sanitaria primaria, dallo scorso 1 Luglio 2023». Una dura presa di posizione contro le carenze dell’assistenza territoriale nel Parteolla che non mette comunque in discussione la decisione del Comune di Soleminis di mettere a disposizione un proprio locale per le vaccinazioni.

La somministrazione dei vaccini, iniziata questa mattina, si concluderà giovedì 23 novembre. Le operazioni si svolgeranno nei locali del Centro di aggregazione sociale di Su Cuccureddu a Dolianova, nell'ambulatorio comunale di via Parrocchia n.20 a Donori, al Centro di aggregazione sociale di Soleminis e nell’ambulatorio comunale di via Italia n.49 a Serdiana secondo orari prestabiliti distribuiti per tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì).

