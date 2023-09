Da mesi ormai era solito abbandonare la sua spazzatura sul ciglio della strada che da Assemini corre verso Sestu. Buste sparse, con rifiuti indifferenziati di ogni tipo. Ma questa volta il “furbetto” dei rifiuti è stato identificato, multato e costretto a raccogliere quanto aveva abbandonato sul ciglio della strada.

«Purtroppo si trattava di un recidivo ma grazie all’ottimo lavoro dei vigili urbani e della compagnia barracellare siamo riusciti a trovarlo», racconta il sindaco di Assemini Mario Puddu. «Ormai era diventata una situazione insostenibile. In questo caso la multa arriverà sino a 500 euro, la pagherà già domani», continua il primo cittadino.

Questa volta però, oltre alla sanzione, anche una “novità”: al trasgressore è stato chiesto di ripulire la strada. «Ovviamente non è stato un invito, c’è una norma che lo prevede», conclude Puddu. A incastrare il “furbetto” non degli appostamenti ma il contenuto delle buste, ispezionate dai vigili. Sul territorio comunale inoltre è prevista l’installazione di nuove telecamere per contrastare l’inciviltà e fungere da deterrente.

