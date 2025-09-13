Quarantadue sacchetti abbandonati in diversi punti del centro abitato. Al loro interno rifiuti di ogni tipo (plastica, alluminio, contenitori di alimenti per animali, stracci e carta).

Questa volta però il responsabile, un uomo di mezza età non registrato tra gli utenti Tari, non è riuscito a farla franca. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale, dopo una lunga indagine, sono riusciti ad individuarlo grazie all’utilizzo di alcune foto-trappola sistemate in punti strategici. L’uomo ora dovrà pagare una sanzione pecuniaria e provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti.

Questa mattina le squadre della Cosir, ditta che gestisce la raccolta differenziata per l’Unione dei Comuni del Parteolla, hanno rimosso la spazzatura in esecuzione dell’ordinanza firmata dal sindaco Ivan Piras. I rifiuti sono stati depositati provvisoriamente nell’ecocentro comunale della zona industriale di Bardella. Il responsabile dell’abbandono ha tempo fino a mercoledì per provvedere allo smaltimento. In caso di inadempienza rischia una multa fino a 4.500 euro e una condanna penale per inquinamento ambientale.

