Ben 5.300 piante di marijuana, dell'altezza media di circa 1 metro e mezzo l'una, allineate in 115 filari e perfettamente irrigate con sistema centralizzato, sono state scoperte ieri pomeriggio a Villasor, in località "Beccia de Casteddu", dai carabinieri in un fondo agricolo di circa 25mila metri quadrati.

A finire in manette tre agricoltori, rispettivamente di 39, 37 e 34 anni, il primo di Posada e gli altri due di Orgosolo, tutti con precedenti denunce a carico e ben conosciuti dai militari.

Dai campionamenti sulla sostanza eseguiti è stato registrato un principio attivo superiore ai valori consentiti. Le ulteriori analisi chimiche specifiche e più approfondite hanno confermato si tratta di infiorescenze vegetali di cannabis indica, con valore di tetraidrocannabinolo oltre il 4 %.

Rinvenuti anche prodotti, fertilizzanti, pannelli solari, taniche, irrigatori e attrezzature varie per la coltivazione.

Tutto il materiale e la piantagione sono stati posti sotto sequestro e piantonati.

I tre arrestati sono stati portati in carcere a Uta.

(Unioneonline/v.l.)

