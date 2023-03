L'edificio della Asl in via Eleonora a Sinnai, è candidato a "Casa della comunità". Rientra tra i 50 centri programmati per il futuro in Sardegna dalla Giunta regionale.

Le risorse a disposizione provengono dal piano nazionale di ripresa e resilienza. «Il fabbricato - come dice Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici - è stato concesso in comodato d'uso alla Asl, ente competente alla realizzazione del progetto. Ci vorrà comunque tempo visto che l'edificio, sistemato nelle parti esterne dal Comune di Sinnai, dovrà essere ristrutturato anche all'interno. Lavori che realizzerà la stessa Asl. Lo stesso fabbricato attualmente è chiuso con i suoi ambulatori trasferiti nella vicina ex Pretura di via Rossini e in altri centri dell'hinterland».

La "Casa della comunità" è di fatto un poliambulatorio potenziato che prevede più figure rispetto a quelle storicamente presenti: diabetologia, fisiatria, dermatologia, ortopedia, ecografia, medicina dello sport. Con infermieri e operatori socio sanitari.

Il progetto ipotizza, vista la necessità di più ampi spazi, l'utilizzo, oltre allo stabile dell'ex scuola elementare, anche dell'ex pretura che a loro volta sarà ristrutturata e resa funzionale. Nei due stabili sono previsti lavori di ristrutturazione. Con tempi di utilizzo che non saranno brevi».

© Riproduzione riservata