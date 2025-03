Un nuovo progetto a Sestu per rilanciare le attività culturali nei giovani.

Il progetto “Arte & Formazione” da parte dell’amministrazione comunale mira, insieme alle altre iniziative già in corso, a promuovere la cultura fra i ragazzi senza costi per il Comune. L’ultima novità ha visto l’entrata nel progetto da parte della Onlus “Accademia Musicale Romana”, che prevederà lo svolgimento di attività artistico-musicali e saranno rivolte ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni.

Un progetto che appunto non avrà costi per il Comune se non la sola messa a disposizione di locali per lo svolgimento di una o più attività in progetto.

Soddisfazione da parte della sindaca Paola Secci: «È fondamentale in quest’epoca sempre più votata alle interazioni digitali, creare attività che facciano da collante sociale mediante lo sviluppo musicale e culturale».

«L’amministrazione è sempre attenta a iniziative che coinvolgono i ragazzi in attività culturali che creano aggregazione e socialità», ha infine aggiunto l’assessore alle Politiche sociali, Mario Alberto Serrau.

