Domani, venerdì 8 novembre, alle 17 nel museo civico Domu Nosta (Madn) di Senorbì, è in programma la presentazione del nuovo libro di Gian Piero Conti “I favolosi e mitici anni 50 e 60”. Al termine dell’appuntamento culturale, alle 20, nel nuovo ristorante Santa Mariedda in via Don Orione 26 si terrà la cena solidale, con la consegna di una copia del libro ai partecipanti. L’autore ha deciso di devolvere il ricavato del doppio appuntamento, presentazione (con la vendita dei libri direttamente al museo) e cena conviviale, all’associazione Nazionale Carabinieri di Senorbì da tempo impegnata nella promozione di attività sociali e solidali in Trexenta.

Il direttivo dell’associazione di volontari, a sua volta, ha scelto di devolvere l’intera cifra per aiutare le persone in difficoltà: verranno acquistati beni di prima necessità che, in collaborazione con la Caritas, saranno consegnati alle famiglie e ai cittadini in grave difficoltà. «Siamo molto grati per il bellissimo gesto di Gian Piero Conti che, con la sua iniziativa, ha dimostrato grande sensibilità», dice Pompeo Formato, il presidente dell’associazione Carabinieri di Senorbì che, dopo essersi consultato con gli altri soci, ha deciso di destinare l’incasso della giornata solidale al sostegno dei poveri. Lo scrittore originario dei Senorbì, fratello dell’ex sindaco Luigi Conti e di don Andrea Conti, autore di diversi libri, ha deciso da tempo di unire la sua vena creativa con le attività benefiche.

Sono giorni di importanti iniziative per il museo Domu Nosta. Sabato 9 novembre, alle 18 nella struttura museale di via Scaledda 1, in pieno centro storico, si terrà l’inaugurazione della personale “Percorsi aurei di pittura” di Dionigi Losengo, concretista di chiara fama e illustre esponente del panorama artistico contemporaneo. La mostra è curata da Marcella Serreli, già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari.

