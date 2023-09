Il corteo colorato delle Vespe e delle 500 animerà Selegas e gli altri centri della Trexenta. Domenica 10 settembre è il giorno del raduno delle Fiat 500, delle Vespa Piaggio e delle auto e moto d’epoca promosso in occasione del secondo memorial Valentino Melis. A promuovere l'iniziativa, molto attesa nella zona, è l'amministrazione comunale di Selegas in collaborazione con l’associazione turistica Pro loco e con la famiglia di Valentino, il giovane imprenditore scomparso prematuramente alcuni anni fa.

Questo il programma della giornata: alle 9.30 l’incontro in piazza Imperiale, alle 10.30 la partenza per il tour nelle strade della Trexenta, alle 11.40 sosta e aperitivo a Guasila, alle 13.30 il pranzo con malloreddos alla campidanese e carne alla griglia. A seguire intrattenimento musicale con Cattivik Live e Jam Session Gli amici di Vale. L’intero ricavato delle quote di partecipazione sarà devoluto all’associazione Salute Donna e Salute Uomo impegnata nella prevenzione e lotta dei tumori. Con la sua rete di iniziative diffuse a livello nazionale, l'associazione offre servizi, crea progetti e organizza iniziative per aiutare le persone che soffrono.

Il piccolo centro della Trexenta, per l’intera giornata, farà da richiamo ai tantissimi appassionati di motori, in particolare dei veicoli che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote in Italia. Le strade della zona saranno attraversate da un serpentone colorato e rombante di auto e moto d'epoca, tra le tante passioni di Valentino.

