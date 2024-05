Torna nell’Isola la vetrina coreografica organizzata dalla scuola cagliaritana "Insieme per la danza".

Giunta alla sua XII edizione la kermesse vivrà il momento clou domenica, 12 maggio, alle ore 16 al Teatro Si ‘e Boi di Selargius in un evento di spettacolo e di premiazioni con tanti ospiti illustri dell’arte di Tersicore.

La manifestazione nasce da un'idea di Sabrina Tesi, direttrice della scuola, affiancata dall'insegnante Anna Rita Porcu, per festeggiare la giornata internazionale della danza e dare un'opportunità di confronto a diverse realtà attive da molti anni nell’Isola.

Nel 2014 entra a fare parte dello staff della vetrina l'insegnante e coreografa Valentina Masci che ne assume la direzione artistica sempre supportata dalla struttura di “Insieme per la danza” che annovera anche l’apporto di Elisabetta Pintus.

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia la vetrina riprende nel 2022 tornando a rappresentare uno dei punti di riferimento principali per il mondo della danza a livello regionale. Presenterà la giornalista sarda trapiantata a Roma Monica Lubinu, esperta di balletto, conduttrice televisiva e presentatrice dei più importanti eventi di danza in tutta la penisola.

La giuria che esaminerà le produzioni partecipanti a questa dodicesima edizione sarà composta dal Presidente Benedicto Cieza, presenza fissa fin dal primo anno, celebre coreografo di origine spagnola, maestro di balletto al Vienna Festival Ballet, a Londra e al Centro Culturale Garcia Lorca di Madrid, in rappresentanza della danza classica, e dai commissari Damiano Artale, per la danza contemporanea, Mattia Soddu, per il genere hip hop, e Maria Paola Cordella, regista, attrice e drammaturga che valuterà in particolare la presenza scenica.

In palio premi e borse di studio per le migliori interpretazioni.

Un'importante occasione di confronto per le nuove generazioni di aspiranti danzatori e coreografi sardi.

L.P.

© Riproduzione riservata