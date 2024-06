Il Comune di Selargius avrà presto una consulta dei giovani. Dopo il via libera in Consiglio comunale al regolamento - un documento di sei pagine dove vengono definiti composizione della consulta, funzionamento e ruoli da ricoprire - c’è l’avviso pubblico rivolto ai ragazzi e alle ragazze che vivono a Selargius. «L’obiettivo è coinvolgere i giovani nella vita politica e sociale della città», ribadisce l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu, «capire quali sono le loro richieste e proposte, e sulla base di queste mettere in campo iniziative mirate».

C’è tempo sino al 20 giugno per inviare le candidature all’ufficio Protocollo del Municipio. Fra i requisiti richiesti l’età compresa fra i 16 e i 30 anni, la residenza in città, e ciascun componente della consulta dovrà dimostrare di non ricoprire nessun ruolo politico. «Il bando è aperto a tutti i nostri giovani», aggiunge l’assessora Ragatzu, «studenti delle scuole superiori, universitari, ma anche ragazzi che fanno parte del mondo dell’associazionismo, del volontariato, della cultura e dello sport. Un primo passo per renderli protagonisti e che ci consentirà di costruire insieme a loro una Selargius più a misura di giovani».

