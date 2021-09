Sono stati sorpresi dalla polizia mentre irrigavano e controllavano una piantagione di cannabis indica composta da ben 182 piante alte tra i due e i tre metri.

È accaduto ieri mattina in località Sa Pispisa a Quartu sant'Elena. In manette per coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di droga sono finiti un 41enne e un 46enne, personaggi già noti alle forze dell'ordine.

L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Quartu.

I poliziotti erano venuti a sapere che in quella zona c'era la possibile presenza di una piantagione: si sono quindi appostati per diverse ore e hanno atteso l'arrivo dei due uomini. Hanno osservato i due mentre innaffiavano e verificavano lo stato delle piante, poi, prima che potessero allontanarsi a bordo di un'auto, li hanno bloccati.

Complessivamente sono state sequestrate 182 piante di cannabis indica, e altri 500 grammi di droga sono stati recuperati nelle abitazioni degli arrestati.

Gli agenti hanno anche constatato che alcune piante erano state già tagliate e probabilmente la droga già venduta.

I due adesso si trovano in carcere a Uta.

(Unioneonline/v.l.)

