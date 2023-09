Era tutto pronto nel quartiere del fuso di Cepola a Quartu Sant’Elena per la festa di Santa Maria che avrebbe dovuto ritrovare i fasti di un tempo dopo il periodo di restrizione del Covid. Invece ci si è messa di mezzo la burocrazia.

La commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli riunita questa mattina non ha potuto dare le autorizzazioni per lo spettacolo di Alessandro Pili, con il suo sindaco di Iscraffingius, previsto per questa sera alle 21, per la mancanza di parte della documentazione necessaria, e così il comitato ha deciso di annullare anche il resto del programma, che prevedeva l'atteso concerto di Marco Carta per venerdì.

Ma non tutto è perduto e i diversi appuntamenti dovrebbero essere recuperati a fine settembre. Nel frattempo resta il rammarico dei residenti e dei cittadini che aspettavano la festa.

