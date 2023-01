Una Giornata della memoria sul filo dei ricordi impressi nella pittura di Walter Lazzaro, artista sopravvissuto ai campi di concentramento in Polonia.

L’appuntamento è per domani a Quartu Sant'Elena, dove una quarantina di disegni realizzati dall’autore nel lager di Biala Podlaska saranno in mostra all’ex Convento dei Cappuccini.

Previsto in mattinata, dalle 9.30, anche un consiglio comunale straordinario aperto agli studenti e l'omaggio delle autorità davanti alla "Targa della Memoria” in piazza Azuni.

Walter Lazzaro, il pittore “dei silenzi e delle solitudini”, dopo gli anni trascorsi in Polonia ebbe ancora una ricca produzione artistica divenendo un esponente di spicco della pittura contemporanea. Fra i fondatori della corrente "versiliana", fu il pittore più amato da Giorgio De Chirico il quale ne paragonava le raffigurazioni marine ad alcune sue opere metafisiche intitolate “Nature silenti”.

La mostra, dal titolo “Io. Solo un numero”, sarà inaugurata alle 11.30 alla presenza del sindaco Graziano Milia, delle autorità comunali e del curatore artistico Walter Marchionni. Realizzata in collaborazione con la Fondazione Estetica e Progresso, con l'Archivio della Galleria Lazzaro di Milano e con l'Associazione culturale Lazzaro Forte dei Marmi, resterà aperta fino al 28 febbraio.

