Una serata con l’educatore e divulgatore Lorenzo Braina per discutere del ruolo degli insegnanti e quello dei genitori. A Pula l’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Manuela Serra, ha organizzato per il 13 dicembre due appuntamenti per dialogare sull’educazione dei minori a scuola e in famiglia.

Il primo, rivolto ai docenti, si terrà dalle 16,30 alle 18 nella Scuola primaria Sant’Efisio, e sarà intitolato “Chi aiuta l’insegnante”. Il secondo incontro, organizzato al Centro di aggregazione sociale di via Cavagnino, è previsto per le 18,15 e si concluderà alle 19: il tema sarà “I figli, la scuola, la vita”, e sarà rivolto ai genitori degli alunni e a tutti i cittadini che desiderano approfondire questi argomenti.

© Riproduzione riservata