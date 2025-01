Il Comune di Muravera rende ancor più inclusive alcune delle proprie spiagge, con un accesso facilitato al mare per le persone con disabilità o mobilità ridotta. È quanto prevede una recente delibera, approvata dalla Giunta. L'iniziativa riguarda alcune spiagge, con ogni probabilità San Giovanni e Costa Rei, che saranno dotate di strutture come passerelle, aree solarium, spogliatoi e sedie job, rendendo gli stabilimenti balneari del territorio che accoglieranno quest'iniziativa accessibili a tutti.

Il progetto potrà essere realizzato con la stessa formula del “pulmino solidale” usato a scopi sociali, realizzato attraverso il patrocinio del Comune con il contributo economico degli operatori commerciali del paese. Anche in questo caso sarà fondamentale il supporto degli imprenditori locali, che potrebbero finanziare le attrezzature in cambio di spazi pubblicitari.

Qualora non siano disponibili stabilimenti balneari idonei, il Comune provvederà ad allestire spiagge libere per garantirne l'accessibilità e coinvolgere associazioni sociali per la loro gestione.

L'obiettivo è quello di offrire spiagge accessibili per promuovere l'inclusione sociale e attrarre turisti con esigenze speciali, valorizzando il territorio e garantendo a tutti il diritto di godere del mare. Il patrocinio non comporta oneri economici per l'Ente. Il progetto non va a contrapporsi a iniziative sociali di volontariato già esistenti e patrocinate dal Comune negli anni passati.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata