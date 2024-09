È in corso a Maracalagonis la decima edizione della Sagra del pane e del pomodoro che, inaugurata ieri con la benedizione del parroco don Nicolò Praxolu, si concluderà stasera proponendo tantissimi appuntamenti con le visite al Museo "Prezioso Scrigno Le tre P", di Maria Tolu, della mostra di Gigi Frigau, sugli antichi costumi di Sinnai e una collezione privata presso casa Cocco.

Da ammirare anche le esposizioni dei costumi tradizionali di Maracalagonis, dell’associazione Nostra Sennor'e Itri, l’esposizione di ceramiche, pittura e cestineria, di Rosetta Caredda.

Da visitare anche il laboratori del gusto. E ancora la preparazione e la degustazione della "fregula", de "su gattó e de is "culixionis", a cura delle donne della Pro loco.

Per oggi è in programma, dalle 10 alle 11, la degustazione di "bruschette con pomodoro", accompagnata dai vini della Cantina di Quartu. In serata tanti spettacoli a cura, dell’Orchestra popolare sarda, del coro Serpeddì, del Dance studio, della parrocchia e tante altre iniziative. Negli stand il pane, i pomodori e tanti altri gustosi prodotti della terra.

