Mandas celebra il maestro Brunetti, fondatore della banda musicale del paese. L’amministrazione comunale, su idea del sindaco Umberto Oppus, ha tenuto nell’ex convento San Francesco una giornata in musica in ricordo di Angelo Brunetti, storico capo stazione delle Ferrovie Complementari e fondatore delle bande musicali di Mandas, Nurri e Seui (negli ultimi due centri ancora attiva), paesi in cui ha svolto servizio come ferroviere.

«Anni fa, da giovane sindaco, restai d'accordo con zio Dionigi Piras, storico leader del Partito Comunista Italiano di Mandas, che non avrei mai abbandonato diverse cose cui particolarmente teneva – racconta Oppus –, fra queste un ruolo di primo piano lo ricopriva la memoria del maestro Brunetti. Così abbiamo sistemato la sua lapide e facciamo in modo che davanti a essa non manchi mai un vaso di fiori».

Il Comune, in collaborazione con la banda musicale Cossu Brunetti di Nurri, ha promosso una giornata musicale per togliere dall’oblio la figura di un capostazione delle Ferrovie che ha fatto tanto bene nei paesi nei quali ha prestato servizio: Mandas, Nurri, Orroli e Seui. «Gli amici di Nurri sono stati speciali oltreché bravissimi e il maestro Brunetti avrà colto la giornata di oggi per suonare lassù in cielo melodie e musiche della nostra tradizione», conclude il sindaco Oppus.

© Riproduzione riservata