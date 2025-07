I cestini di Sinnai fanno bella mostra alla Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna di Mogoro, inaugurata nei giorni scorsi.

«L’esposizione curata dal Comune- si legge in un comunicato- pone al centro dell’attenzione i manufatti realizzati secondo l’antica tecnica de “su strexu 'e fenu”, ovvero l’intreccio di giunco e fieno. Un sapere tradizionale tramandato da generazioni, ancora oggi praticato con passione da diverse artigiane del territorio». Una presenza di Mogoro, quella di Sinnai, curata da Maurizio Boassa l'assessore comunale alle Attività Produttive, Maurizio Boassa, che ha seguito in prima persona l’organizzazione dell’esposizione:

«La partecipazione del Comune di Sinnai alla Fiera di Mogoro - ha detto Boassa- va vista come un’occasione importante per valorizzare un patrimonio identitario unico come quello dei nostri cestini, affermandone l’originalità, il valore e l’appartenenza al territorio. Una ricchezza da conservare a valorizzare, quella del cestino in giunco e fieno: per questo, è stato ideato il progetto “Po no scaresci s’arti”: un’iniziativa che punta alla creazione di una scuola di intreccio, aperta ai giovani e finalizzata non solo alla trasmissione del sapere, ma anche alla valorizzazione di un possibile mestiere del futuro».

In parallelo, l’Amministrazione comunale intende rilanciare l’iter per il riconoscimento ufficiale del cestino di Sinnai come prodotto tipico, con l’auspicio che venga assegnato un marchio di qualità.

