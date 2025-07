Sono dodici gli ordini del giorno della riunione del Consiglio comunale di Sinnai, convocato per le domani alle 16,30, in seduta straordinaria. Da discutere interrogazioni e interpellanze, variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, le Variazioni di assestamento generale al Bilancio di previsione 2025 - 2027.

E, ancora, l’adozione dello studio di assetto idrogeologico (parte geologica) in variante al piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.), relativo all'intero territorio comunale, l'approvazione delle modifiche al regolamento comunale contenente i criteri di individuazione e di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione di contributi per l'edilizia di culto e per gli altri edifici per servizi religiosi. L'assemblea dovrà occuparsi anche del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, una mozione in favore di iniziative di solidarietà e sostegno alla popolazione civile palestinese e di Gaza; la Mozione "Sinnai per Gaza un ponte di solidarietà e aiuto concreto".

Si parlerà dell'emergenza cinghiali nella pineta di Sinnai, con l'esame di proposte per il loro contenimento e della proposta di discussione urgente per la mancata attuazione del "Regolamento sulla Consulta per le Pari opportunità" approvato con Delibera di Consiglio comunale il 17 aprile scorso.

