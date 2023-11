Difendere l’ambiente è da sempre uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale di Mandas, che tra le sue prerogative ha anche quello di preservare la fauna locale in un territorio che dispone di numerose risorse ambientali ed è ricco di aree naturali che conservano la biodiversità e il paesaggio. E proprio nel paese dell’alta Trexenta il sindaco Umberto Oppus ha disposto l’ordinanza di divieto di raccolta delle lumache al fine di evitare il depauperamento di questa particolare specie di mollusco. Provvedimento che resterà in vigore sino al 30 aprile 2024.

La raccolta indiscriminata e senza alcuna regolamentazione degli elicidi (lumache) a scopo alimentare nel territorio ha causato un impoverimento di questa particolare specie di fauna selvatica. Sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione delle lumache nel territorio isolano inizia con l’avvio delle prime piogge in prossimità della conclusione della stagione estiva. È proprio questo però il periodo in cui nelle campagne si scatenano i cercatori di lumache, i quali non si limitano a raccoglierne pochi esemplari ma sono soliti riempire buste e contenitori vari.

Una pratica che di fatto mette a rischio la prosecuzione della specie, costringendo l’amministrazione cittadina di Mandas a correre ai ripari.

