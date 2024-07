Musica dal vivo, animazione per bambini, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. Tutto pronto a Donori per la ventisettesima edizione della Sagra dell’emigrato in programma nel parco di Sa Defenza sabato prossimo alle 20.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco è uno degli appuntamenti estivi più attesi per il paese, per festeggiare il rientro per le vacanze estive dei concittadini che si son trasferiti fuori dalla Sardegna per lavoro o altre necessità.

Anche quest’anno i partecipanti potranno apprezzare i piatti tipici del territorio accompagnati da un buon bicchiere di vino locale nella cena conviviale. Seguirà uno spettacolo con musica dal vivo, balli di gruppo e karaoke. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3425503337.

© Riproduzione riservata