Come soccorrere un cane o un gatto in caso di emergenza? Come evitare conseguenze più gravi agli amici a 4 zampe?

A queste e ad altre domande risponderà il corso base di primo soccorso veterinario organizzato dall’associazione “Il Mondo che vorrei” in programma a Dolianova il 26 ottobre nell’aula consiliare di piazza Amendola.

Sarà la dottoressa Marta Stella a illustrare le principali emergenze in ambiente domestico e ad indicare le prime cure da prestare agli animali in caso di necessità. Il corso, completamente gratuito, inizierà alle 8.30 e si concluderà alle 13. I posti sono limitati, per prenotarsi si può chiamare il numero 3474045129.

