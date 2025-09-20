L'iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri farà tappa nel paese del Parteolla il 26 e il 30 settembre con due iniziative riservate ai bambini della scuola elementare e ai ragazzi delle medie.

In tutte e due le giornate, dalle 8.30 alle 13.00, gli alunni delle scuole saranno impegnati in una serie di attività sportive con il supporto di istruttori e allenatori delle società e le associazioni sportive del paese.

L’obiettivo è promuovere tra i giovanissimi il benessere psico-fisico tramite lo sport e gli stili di vita sani.

La manifestazione, come tutti gli anni, punta a diffondere tra la popolazione i valori della partecipazione, inclusione e innovazione, valori alla base delle attività di gruppo. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Dolianova.

